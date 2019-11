Successo ad Albenga per la mostra sul Cammino di San Martino

Sta ottenendo un notevole successo di pubblico la mostra fotografica di Sergio Giusto ad Albenga. Si tratta del reportage in sessanta immagini del percorso di oltre 1200 chilometri fatto a piedi dal noto artista albenganese sul Cammino di San Martino.

SAVONA. 16 NOV. Sta ottenendo un notevole successo di pubblico la bella mostra dedicata al Cammino di San Martino che il Comune di Albenga ha organizzato, in collaborazione con l’ UCAI (Unione Cattolica Artisti Italiani) sezione di Albenga- Imperia, per celebrare degnamente la festa del Santo.

La mostra fotografica presenta una cinquantina di scatti realizzati da Sergio Giusto e Gianfranco Radini nel corso della coraggiosa impresa che li ha visti ripercorrere, con devozione e passione, il cammino del Santo dalla città natale di Szombathely fino ad Albenga.

Durante il cammino Giusto, che, riprendendo le parole di Don Gallo, è un vero e proprio “trafficante di sogni”, ha anche contribuito al tracciamento della parte di strada del Cammino del Santo che va Pavia ad Albenga. L’impresa è stata ricca di episodi ed incontri avvincenti ed è servita a far conoscere Albenga portando in giro messaggi di amicizia e fratellanza fra le varie nazioni unite dalla devozione al Santo.

“Le foto – ci ha confessato lo stesso Giusto- cercano soltanto di essere un documento, una testimonianza della ricchezza emotiva che mi ha dato questo cammino che è stato per me un viaggio meraviglioso dal punto di vista culturale, umano e devozionale”.

Il percorso di oltre 1.200 chilometri che Giusto, noto artista albenganese, ha compiuto a piedi, mentre Radini lo ha seguito con un camper di supporto, è stato portato a termine nell’ambito del Progetto Europeo Newpilgrimage che vede la città di Albenga impegnata insieme ad altre città europee per realizzare un ambizioso progetto culturale, turistico, devozionale e religioso transnazionale.

“Albenga porta avanti questo progetto– ci ha spiegato il vice sindaco Alberto Passino- che mira a valorizzare le tematiche del turismo culturale, lento ed esperienziale nell’ambito di un’economia sostenibile. Stiamo andando avanti attraverso la realizzazione di diverse iniziative e di una Local Roadmap. In occasione della Settimana di San Martino, per rafforzare il legame della nostra città con il Santo, abbiamo pensato ad una serie di iniziative rivolte a tutte le fasce di età. Mostre, letture, una caccia al tesoro per i più piccoli e questa bella mostra di fotografie scattate durante il cammino di San Martino”.

La mostra fotografica, che è ospitata nella sala delle esposizioni dell’ UCAI (in Piazza dei Leoni), è intitolata: “Via Sancti Martini da Szombathely fino a Albenga”. E, come ci ha spiegato lo stesso Giusto, non è altro che il Reportage del suo luno ed avvicncente cammino, accompagnato da Gianfranco Radini.

La mostra resterà aperta fino all’ 8 dicembre con i seguenti orari: dal giovedì al sabato dalle 15 alle 19. La domenica dalle 10 alle 13.

CLAUDIO ALMANZI