Successo ad Albenga per la collettiva degli “Amici nell’Arte”

SAVONA. 14 NOV. Sta ottenendo un notevole successo di pubblico ed ha anche suscitato l’interesse di alcuni critici la bella collettiva in corso di svolgimento nel centro storico di Albenga dedicata a Leonardo da Vinci. La mostra, che è intitolata “Codici. Leonardo. Un uomo venuto dal futuro” dopo il grande successo ottenuto a Genova, è approdata nella “Città delle Torri”. L’ evento rappresenta la tradizionale mostra annuale dell’ Associazione ingauna no profit “Amici nell’ Arte”, guidata dalla nota artista garlendese Carmen Spigno.

“Il circolo artistico guidato dalla Spigno– ci ha spiegato il noto critico d’arte Pascal Mc Lee- presenta ad Albenga, dopo la bella parentesi genovese, ospitata al Galata Museo del Mare, la mostra annuale dedicata al genio di Leonardo da Vinci, del quale ricorre il cinquecentenario della scomparsa. Ad esporre sono una ventina di validi artisti internazionali”.

La mostra, in programma fino al 20 novembre, è ospitata in uno spazio prestigioso: la stupenda Chiesa sconsacrata di San Lorenzo, in piazza Rossi, nel Centro Storico di Albenga.

“Si tratta- commenta Adalberto Guzzinati, noto giornalista ed esperto d’arte- di opere di vario genere e di un interesse realizzati da numerosi artisti italiani ed internazionali le cui creazioni sono state selezionate con cura da un’ apposita Commissione artistica”.

La collettiva è stata infatti organizzata e preparata con il contributo di curatori e critici che fanno parte del sodalizio artistico e culturale ingauno, anche grazie ai patrocini di Regione Liguria, Provincia di Savona, Comune di Albenga, Caffè Matteotti Albenga e MoMart Guest House Andora.

“Questa interessante collettiva – ci ha spiegato Armando D’Amaro, noto editor, gallerista, collezionista ed esperto d’arte- è un appuntamento imperdibile per gli appassionati di Arte Contemporanea. E’ infatti possibile, in un sol colpo, riuscire ad ammirare alcune opere rappresentative di una ventina di artisti di livello in una location di grandissimo effetto”.

Questo l’elenco degli artisti in mostra: Maidè Aicardi, Balàzs Berzsenyi, Cesare Botto, Luigi Canepa, Pietrina Cau, Mario Dabbene, Fabrizia Fantini, Michel Guerin, Guro Håkensen, Domen Lombergar, Caterina Massa, Veronique Massenet, Maurizio Moncada, Francesco Pellicanò, Ylli Plaka, Giovanni Proietto, Carmen Spigno, Luisa Tinazzi ed Angelo Toffoletto.

Comunque per avere maggiori informazioni, in merito alla mostra ed agli artisti presenti, è possibile aprire i link http://www.amicinellarte.it/codici-leonardo-albenga/ http://www.amicinellarte.it/ex-chiesa-di-san-lorenzo/ oppure visitare il sito degli Amici nell’ arte, o andare all’analoga pagina Facebook.

CLAUDIO ALMANZI