Su A-Live domani l’evento streaming con i Negramaro

Giovedì 12 novembre A-LIVE ospita l’esclusivo evento in live streaming dei Negramaro “Entra in contatto”.

Una nuova esperienza tecnologica interattiva. Un’occasione per presentare in anteprima live alcuni brani del nuovo album della band!

Dopo il mega evento in live streaming “HEROES” e il grande appuntamento con “BLACK ANIMA: Live from the Apocalypse” dei LACUNA COIL, giovedì 12 novembre A – LIVE, la rivoluzionaria piattaforma di streaming interattivo nata per tracciare una nuova frontiera dello spettacolo dal vivo in Italia, ospita l’esclusivo evento dei negramaro “Entra in contatto”, con cui la band presenterà per la prima volta live alcuni brani del loro nuovo album “Contatto”, in uscita il 13 novembre per Sugarmusic.

L’evento è gratuito ed esclusivo per tutti coloro che hanno preordinato l’album “Contatto” e solo per alcuni di quelli che lo hanno pre-salvato.

«In questo momento più che mai, è fondamentale non perdere di vista l’unica direzione percorribile: lavorare insieme per saltare in un futuro diverso – dichiara Alex Braga, artista e fondatore di A-LIVE – L’arte, la musica, la sperimentazione, la tecnologia sono le nostre leve più potenti e meravigliose. Aiutare i negramaro a “Entrare in Contatto” con i loro fan, aiutare i fan a vivere un’esperienza unica insieme alla loro band preferita, questa è la missione di A-LIVE: una concezione radicalmente diversa di live show in streaming, una digital augmented emotion che non vuole sostituirsi al concerto tradizionale ma che vuole gridare a tutti che siamo pronti per vivere qualcosa di nuovo e intenso.

Questo è quello che accadrà il 12 Novembre alle 21.00 su A-LIVE»

È possibile scaricare l’app mobile A-LIVE al seguente link http://bit.ly/alivemusic

Per “entrare in contatto” con i negramaro ed assistere a questa nuova e imperdibile iniziativa della band, gli utenti potranno scaricare l’app mobile A-LIVE (http://bit.ly/alivemusic) o entrare sul sito www.alivemusic.tv per “salire virtualmente sul palco” e interagire in tempo reale con i propri beniamini attraverso le features uniche messe a disposizione dalla piattaforma.

ENTRA IN CONTATTO, prodotto da Sugarmusic con la direzione creativa di Giò Forma e in collaborazione con Event Management e A-Live, è una vera e propria location costruita appositamente per il live in streaming, un Iper-Cubo reso vivo e pulsante dal 3D, che offre ai partecipanti un’esperienza tecnologica interattiva a metà tra il reale e il surreale, una modalità totalmente inedita di entrare in contatto con la band.

L’evento sarà powered by WINDTRE, azienda ai vertici del mercato mobile in Italia e tra i principali operatori alternativi nel fisso, e OPPO, brand leader mondiale nel settore tecnologico.

WINDTRE e OPPO per l’occasione regaleranno, attraverso il concorso “WIN Music Live” disponibile nella sezione WINDAY dell’app WINDTRE, cinquanta accessi al live streaming e un esclusivo meet & greet digitale per dieci clienti, che avranno la possibilità di interagire direttamente con la band. L’iniziativa è in linea con il purpose del brand WINDTRE, che ha l’obiettivo di eliminare le distanze tra le persone grazie alla sua ‘Top Quality Network’

A-LIVE nasce da un’esigenza concreta, dalla voglia di reagire. Questa è la base dell’idea di ALEX BRAGA, musicista d’avanguardia pioniere dell’Intelligenza Artificiale Musicale che ha appena pubblicato l’album “Spleen Machine” per la prestigiosa etichetta berlinese !K7, sviluppata in collaborazione con FABRIZIO CAPOBIANCO, imprenditore seriale della Silicon Valley, Chief Innovation Officer di Minerva Networks e creatore di TokTv, che hanno radunato artisti, tecnologi, investitori per ricostruire la grande magia dei concerti e spingerla oltre i confini dell’immaginazione. Moffu Labs (www.moffulabs.com), un fondo di investitori, consulenti e imprenditori di grande spessore, appassionati di musica e di futuro, supporta i primi sviluppi del progetto, che in breve tempo si guadagna l’appoggio del music business.

A-LIVE è un progetto realizzato con il supporto di Minerva Networks, Mainstreaming, Visionalia, MakerFaireRome The European Edition, del seed venture club Moffu Labs.

www.alivemusic.tv