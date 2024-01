Sturla, incidente sul lavoro: operaio ferito ad un occhio

Oggi poco dopo le 13 un operaio di 50 anni è stato colpito ad un occhio da un tubo metallico.

L’incidente sul lavoro si è verificato nel cantiere dello scolmatore del rio Vernazza-Chiappeto a Sturla.

Sul posto, in via delle Casette, sono arrivati gli operatori del 118. In particolare l’automedica Golf 1 ed un’ambulanza della Croce Gialla.

L’uomo è sempre rimasto cosciente ma ha riportato un grave trauma all’occhio ed è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Martino.

Sono in corso le indagini degli ispettori del PSAL – Nucleo Centro Levante per capire la dinamica dell’incidente e verificare se siano state rispettate tutte le procedure di sicurezza.