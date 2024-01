La Liguria sorride ancora una volta grazie al Lotto. Nel concorso di venerdì 5 gennaio viene segnalato un ambo secco a Genova, 2-17 sulla ruota Nazionale, valso 25mila euro.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 15,1 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 31,9 milioni di euro dall’inizio del 2024.