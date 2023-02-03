Stupri nei caruggi, intensificati i controlli. Arrestati 3 africani per droga

A SEGUITO DEGLI EPISODI DI VIOLENZA SESSUALE AVVENUTI DA INIZIO ANNO NEL CENTRO STORICO GENOVESE, I CARABINIERI DEL COMANDO PROVINCIALE DI GENOVA HANNO RAFFORZATO I CONTROLLI SERALI E NOTTURNI, CON L’IMPIEGO DI NUMEROSI MILITARI IN DIVISA E IN ABITI CIVILI.
DAGLI ACCERTAMENTI COMPIUTI È EMERSO CHE ALCUNE DELLE VITTIME SI SAREBBERO RECATE NEI VICOLI PER ACQUISTARE E CONSUMARE SOSTANZE STUPEFACENTI, PER CUI SAREBBERO VENUTE A CONTATTO CON ALCUNI STRANIERI, SPESSO CENTRO-AFRICANI, CHE AVREBBERO POI APPROFITTATO DELLA MAGGIORE VULNERABILITÀ DELLE ACQUIRENTI PER COMPIERE ATTI SESSUALI A LORO DANNO.
PER TALE MOTIVO, CONSIDERANDO CHE L’ATTRATTIVA DEI VICOLI NELL’ARCO NOTTURNO È PRINCIPALMENTE DOVUTA ALLA POSSIBILITÀ DI COMPRARE DROGA, E CHE TALE SITUAZIONE, NELL’ULTIMO PERIODO, HA VERTIGINOSAMENTE AUMENTATO LA POSSIBILITÀ DI ESPORSI AL RISCHIO DI VIOLENZE SESSUALI COMPIUTE IN GENERE DA STRANIERI, SONO STATI INTENSIFICATI I SERVIZI ANTIDROGA CHE, DI RIFLESSO, DIVENTANO PREVENTIVI PER QUESTA GRAVISSIMA TIPOLOGIA DI REATI CONTRO LA PERSONA.
L’INCREMENTO DELLA GIÀ INTENSA ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEL TERRITORIO, HA PERMESSO LA SCORSA NOTTE DI ARRESTARE IN FLAGRANZA DI REATO PER DETENZIONE AI FINI SPACCIO 3 STRANIERI: DUE SENEGALESI DI 30 E 40 ANNI E UN 20ENNE DELLO ZAMBIA.
I TRE SONO STATI FERMATI E SOTTOPOSTI A PERQUISIZIONE PERSONALE DAI MILITARI DEL NUCLEO OPERATIVO DELLA COMPAGNIA CARABINIERI GE–CENTRO, IN COLLABORAZIONE CON LA POLIZIA LOCALE.
SONO STATI TROVATI IN POSSESSO COMPLESSIVAMENTE DI OLTRE CENTO DOSI DI COCAINA, SOSTANZA DA TAGLIO E MATERIALE DI CONFEZIONAMENTO, E DI CIRCA 3.000 EURO, PROBABILE PROVENTO DELL’ATTIVITÀ DI SPACCIO DI DRIGA.
GLI ARRESTATI SONO STATI RINCHIUSI NEL CARCERE DI MARASSI.