Daniele Tinti in Stradanuova a Genova l’11 febbraio

Torna sul palco di Stradanuova Daniele Tinti. Dall’ultima volta che è stato a Genova, Tinti, sempre di più in collaborazione con nomi quali Luca Ravenna, Stefano Rapone, e Valerio Lundini, ha visto la sua carriera letteralmente decollare!

Prima dello spettacolo, a partire dalle 18.30 si potrà fare aperitivo (7€) con dj set de IlTede Fabio Tedeschi! Aperitivo così composto: bicchiere di birra alla spina artigianale, formaggi del territorio con gelatina e salame del salumificio Castiglione Chiavarese, il tutto accompagnato da focaccia con le trebbie! La birra sarà disponibile per tutto lo spettacolo! Aperitivo a cura di Birrificio Taverna del Vara.

“Daniele Tinti Live” – Daniele Tinti – RASSEGNA BIG

Date

11 febbraio 21.00

Descrizione

Frutta di stagione, paranoia, amore, discromia, paura e risate. Che cosa hanno in comune queste cose?

Il nuovo spettacolo di Daniele Tinti.

Bio

Daniele Tinti nasce a Roma nel 1990 ma si trasferisce prestissimo a l’Aquila, dove rimane per 18 anni, per poi tornare nella capitale.

Partecipa a diversi programmi comici come “Natural Born Comedians” e “Stand Up Comedy” su Comedy Central e “Battute?” su Rai2.

Il suo podcast “Tintoria” su Youtube e Twitch è tra i più seguiti dagli appassionati di Stand Up: insieme a Stefano Rapone, intervista i nomi più interessanti della scena comica e musicale italiana.

Nel 2020 partecipa al tour estivo “Let’s Comedy SummerTrip” esibendosi con Luca Ravenna e Stefano Rapone in varie città d’Italia.

Nel 2021 il suo special viene distribuito da Amazon Prime Video all’interno della serie “Italian Stand Up”.

Dove?

Stradanuova Teatro Auditorium è a Palazzo Rosso, in Via Garibaldi 18 (ingresso da Vico Boccanegra).

Info e contatti

Per informazioni, contattare:

info@teatrostradanuova.it

331 6149450

www.teatrostradanuova.it