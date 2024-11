Stretta sul quartiere umbertino della Polizia, indagati 5 stranieri

Prosegue la stretta sul quartiere Umbertino con l’intensificazione dei servizi di controllo del territorio disposti dal Questore della Spezia: cinque stranieri indagati.

Negli ultimi due giorni, la Polizia di Stato ha condotto tre operazioni antidroga per contrastare il fenomeno di degrado urbano nel centro cittadino, focalizzandosi in particolare sul quartiere Umbertino. Grazie all’ausilio delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, gli agenti hanno smantellato un’attività di spaccio di sostanze stupefacenti nella zona.

Operazioni di Polizia: indagini e arresti

Mercoledì 13 novembre, due uomini sono stati sorpresi a commerciare sostanze stupefacenti dagli agenti della Squadra Volante della Questura della Spezia. I due, identificati come un cittadino algerino e uno marocchino, avevano occultato oltre 60 grammi di hashish per eludere i controlli di polizia. Alla vista degli agenti, hanno tentato la fuga in direzioni opposte, ma sono stati raggiunti, portati in Questura e denunciati.

Ulteriori denunce

In un’altra operazione, un cittadino dominicano e due tunisini sono stati fermati e denunciati per il possesso di 30 grammi di hashish e una dose di eroina.

Spaccio e segnalazioni

Infine, nella giornata di ieri, giovedì 14 novembre, due uomini sono stati colti in flagrante mentre uno cedeva all’altro una dose di stupefacente. Il primo, un tunisino, è stato denunciato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, essendo trovato in possesso di 23,26 grammi di hashish. L’altro, un cittadino italiano, è stato segnalato alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti.

Questi interventi confermano l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire sicurezza e contrastare il degrado nel quartiere Umbertino.