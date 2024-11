Migranti e magistrati, Musk insiste: giustizia a due livelli pure in UK

Elon Musk tira dritto e continua a occuparsi liberamente anche di Giustizia, migranti e di persone di origine straniera che commettono reati.

Non soltanto in Italia, con il recente attacco alle “toghe rosse” di Magistratura democratica che si sono scagliati contro l’operazione Albania del Governo Meloni per contenere il flusso di stranieri irregolari nel nostro Paese.

Stavolta il braccio destro del neopresidente Usa Donald Trump punta il dito contro l’amministrazione della giustizia da parte di taluni giudici inglesi.

“Due livelli di giustizia nel Regno Unito” ha dichiarato ieri sera Elon Musk, retwittando un post dell’utente di X Ian Miles Cheong in cui, altrettanto liberamente, viene sottolineato: “Ucciso e fatto a pezzi a colpi di machete. Sei mesi di carcere. Prova a pubblicare un tweet così sui social media e riceverai una pena detentiva di un anno, se non di più. Il sistema legale nel Regno Unito è completamente corrotto”.

Nell’articolo pubblicato lo scorso agosto dal quotidiano inglese Daily Mail, corredato dalle foto dei due giovani ritenuti colpevoli di omicidio, viene in sintesi spiegato: “Agonia per la madre dell’adolescente (14enne, ndr) ucciso in un attacco con il machete dopo avere appreso che uno dei suoi assassini sarà rilasciato dopo soli sei mesi a causa del sovraffollamento della prigione secondo il nuovo programma laburista”.