Street Art in Val Polcevera con Zedz

Street Art in Val Polcevera

Ultimi giorni di lavoro per Zedz

L’artista olandese ha scelto la cabina di E-Distribuzione per ridare vita alla valle attraverso l’arte urbana

È partito ufficialmente lo scorso 13 luglio ON THE WALL, progetto del Comune di Genova realizzato in collaborazione con l’Associazione Linkinart, che ha come obiettivo la riqualificazione delle vie della Valpolcevera attraverso l’opera dei più famosi writers italiani e internazionali.

E-Distribuzione, società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, ha messo a disposizione dell’artista olandese Zedz la propria cabina in Valpolcevera per creare un murales che abbia come tema “La gioia”.

L’effetto finale sarà un’opera d’arte che congiungerà il tema dell’iniziativa con l’attenzione verso il futuro che da sempre caratterizza l’Azienda, attraverso la combinazione di colori e forme in grado di trasmettere energia e dinamicità.

Domani, venerdì 19 luglio, sarà l’ultimo giorno per vedere l’artista al lavoro, poi l’opera sarà terminata e messa a disposizione della cittadinanza: chiunque potrà ammirare il murales raggiungendo il quartiere di Certosa che si trasformerà in un museo a cielo aperto.