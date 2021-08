Straniero in stato confusionale sopraelevata, interviene la Polizia locale

L’uomo è stato portato dapprima in piazzale Ortiz poi al Galliera in Tso

Sabato pomeriggio gli operatori del reparto Pronto Intervento della Polizia locale sono intervenuti sulla strada Aldo Moro in direzione Levante, sulla rampa della rotatoria di via di Francia perché un pedone, uno straniero, la stava percorrendo.All’arrivo degli agenti, forse non capendo o fraintendendo le loro indicazioni l’uomo ha cercato di spostarsi verso il centro della carreggiata. Gli agenti lo hanno bloccato per evitare ulteriori conseguenze per la sua e l’altrui incolumità.

Il pedone è stato condotto negli uffici di piazza Ortiz per l’identificazione presso il gabinetto di fotosegnalazione del reparto Giudiziaria.

Vedendo la persona molto confusa gli agenti hanno contattato la guardia medica che ha disposto l’accompagnamento in regime di Tso all’ospedale Galliera per una valutazione delle sue condizioni.