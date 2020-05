Strage di Capaci, a Genova le sirene delle navi in porto hanno suonato per un minuto

Alle 17.58 in punto, ossia l’ora in cui 28 anni fa Giovanni Flacone moriva assieme alla moglie Francesca Morvillo e ai tre agenti della scorta a Capaci (Palermo), le sirene delle navi in porto a Genova hanno suonato per un minuto.

L’iniziativa, che si aggiunge a quella delle lenzuola bianche (una è stata appesa davanti all’entrata del consiglio regionale della Liguria) è stata organizzata dalla associazione Nave della legalità che per sette anni è stata il traghetto GNV Splendid, oggi nave ospedale per i pazienti Covid-19.

A bordo del traghetto GNV Splendid gli studenti ogni anno venivano portati da Civitavecchia a Palermo perché potessero partecipare alle cerimonie di commemorazione.