“Storie di mare e di pesca” a Moneglia

Sulla scia dell’ottimo risultato delle iniziative di Educazione Ambientale che ogni anno vengono organizzate dal Laboratorio Territoriale Tigullio e dal Comune di Moneglia, giovedì 18 agosto si ripropone l’esperienza già svolta negli anni passati sia per la cittadinanza, residenti e ospiti, sia per i gruppi dei centri estivi, di “Storie di mare e di pesca”. Si tratta di un’attività unica, stimolante e istruttiva, nata dal progetto “Pescaimparo” che vanta quasi vent’anni di impegno lavorativo, da parte del LabTer Tigullio e di Luigi Sartor, pescatore professionista ed educatore. “Storie di mare e di pesca” è rivolta non soltanto ai bambini ma anche ai loro genitori e nonni: Luigi spiegherà in maniera semplice e divertente ai partecipanti le tecniche di pesca, e tutto ciò che c’è da sapere sul mare, sulla vita in mare e sulla vita dei pesci del nostro mare.

I bambini (ma anche gli adulti) avranno la possibilità di ammirare con le reti e gli attrezzi da pesca, per conoscere meglio una tradizione antica e i pesci dimenticati, caratteristici del Mar Ligure.

“Storie di mare e di pesca” è prevista per giovedì 18 agosto, con appuntamento alle ore 17 all’ingresso del campo sportivo della località La Secca a Moneglia,e si svolgerà accanto ai Bagni La Secca. A tal proposito il Comune e il LabTer ringraziano i Bagni La Secca per la preziosa collaborazione tale da favorire lo svolgimento dell’iniziativa.

L’attività è a partecipazione gratuita ed è aperta a tutti. La prenotazione è obbligatoria al n. 0185 490576 (Ufficio Turistico della Pro Loco di Moneglia) oppure ancora scrivendo un email a labter@comune.sestri-levante.ge.it.

Ricordiamo inoltre che il LabTer Tigullio propone ancora per tutto agosto e fino al 6 settembre le visite guidate serali al centro storico di Moneglia, anche queste gratuite.