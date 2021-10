Stefano Puzzer: Non venite a Trieste, è una trappola | Video

Puzzer portavoce del Coordinamento 15 ottobre, conferma l’incontro con i ministri, ma invita a non andare a Trieste a manifestare

Qualche ora fa Stefano Puzzer, l’ex coordinatore dei lavoratori del porto di Trieste ed attuale portavoce del neo nato Coordinamento 15 ottobre, avverso al Green pass, ha pubblicato un video che sta girando sui social nel quale annuncia che sono state sospese le manifestazioni di domani 22 ottobre e quella di sabato a Trieste.

E’ confermato, invece, l’incontro con i ministri da parte di alcuni rappresentanti del comitato.

Ma soprattutto Puzzer dice di non andare a Trieste, perché è “una trappola”. Secondo quanto spiega ci sarebbero centinaia di persone pronte a venire a Trieste. Tale persone non sarebbero pacifiche, ma verrebbero in qualità di disturbatori per creare gravi problemi di ordine pubblico.

Il Video di Stefano Puzzer

Nel video Puzzer spiega: “So che quello che vi sto per dire, vi farà rimanere male, però io vi chiedo: fidatevi di me, fidatevi di me e di quello che vi sto dicendo. C’è qualcuno, parlo di centinaia e centinaia di persone che vogliono venire qui e rovinare l’obiettivo a tutti.

Noi abbiamo annullato la manifestazione di domani e quella di sabato. L’appuntamento con il governo rimane, ma non venite qui. Io non voglio mettere a repentaglio la vostra incolumità.

C’è qualcuno che non vede l’ora di approfittare di questo per dopo dare tutta la colpa al Coordinamento 15 Ottobre e bloccare tutte le prossime manifestazioni.

Io vi chiedo di fidarvi di me. Vi siete fidati fino adesso, fidatevi avanti.

Io non sono qui per raccontarvi palle di nessun tipo. Non ho nessuna pressione, ho la preoccupazione per voi e per le vostre famiglie per chi vuole manifestare pacificamente.

Rimanete a casa vostra, verrò io nelle piazze vostre nei prossimi giorni. Guardate farò io questa cosa, la faccio volentieri.

Non muovetevi da casa, non muovetevi, non venite a Trieste perché è una trappola, è una trappola grande grossa. Non caschiamo nella trappola, per cortesia. Fidatevi di me. Vi voglio bene.”