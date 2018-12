Statistiche Genoa, con l’Entella sfida 241 in Coppa Italia

Con la Virtus Entella il Grifone timbra la partita n° 241 nella Coppa nazionale, in cui il bilancio registra molte più vittorie che sconfitte con il corredo di 58 pareggi.

Il primo successo del Genoa risale al 1° gennaio del 1936, quando si impose 3-2 sul Pisa. Da 15 gare di seguito in Coppa, i rossoblù trovano la via della rete negli incontri al Ferraris. Sono state ben 36 le marcature annoverate in questa serie di incontri. Ultimo stop realizzativo in Genoa-Empoli 0-1 il 6 dicembre 2006. Sono passati dodici anni. Krzysztof Piatek comanda la classifica marcatori della manifestazione, grazie al poker di gol segnati nel turno precedente con il Lecce. Per l’arbitro Marini è la settima direzione in una gara di Tim Cup.