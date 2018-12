Genoa-Entella, Veloso: Vogliamo passare il turno

Regalarsi gli ottavi di finale contro la Roma. Il proposito è messo nero su bianco nell’agenda degli obiettivi di società, staff, squadra.

E tifosi. Anche se non sarà facile. Anche se un derby è sempre un derby. Anche se l’Entella farà di tutto per fare una sorpresa e dedicarsi una serata di gloria, seguita dai suoi appassionati tifosi. Una partita troppo importante per sbagliare approccio. “Siamo tutti consapevoli che ci sarà da sudare, nel calcio si può mai dire, ma ci stiamo avvicinando con lo spirito giusto alla partita di Coppa Italia” dice Miguel Veloso, reduce dalla tonica prova nella stracittadina. “Dovremo stare attenti e, nel caso, avere pazienza. L’Entella è certamente una buona squadra e, in Serie C è solo di passaggio”.