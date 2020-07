Stasera in streaming il Festival Culture of the Spirit

On line il Festival “Culture of the Spirit” 2020. Sabato 25 luglio alle 20,30 si terrà in diretta streaming la 12ma edizione: “The Creation”, tra musica, danza, meditazione e poesia.

Artisti da Oriente e Occidente, musica, danza, meditazione e poesia. Torna come ogni estate il Festival Culture of the Spirit, la kermesse internazionale che celebra arte e spiritualità, giunta alla 12esima edizione. Un appuntamento che quest’anno si svolgerà on line, sabato 25 luglio in diretta streaming alle 20.30 sul canale you tube SahajaYogaIT. A organizzare la rassegna è la compagnia teatrale internazionale Tev (Theatre of Eternal Values).

“Quest’anno il tema è ‘The Creation’ – spiega il direttore artistico, Monia Giovannangeli – e celebreremo insieme l’energia della creazione. In ogni particella dell’universo è possibile percepire come la scintilla dell’energia divina abbia dato forma a tanta bellezza, con un atto d’amore. Ed è la stessa energia creatrice che troviamo dentro di noi, che si manifesta nella sua glorificazione attraverso l’arte, ma soprattutto attraverso la gioia dell’incontro con il nostro Sé, con il nostro vero essere”.

Dalla danza indiana alle profonde melodie dei raga, dalla dolcezza della musica classica occidentale all’energia delle canzoni autoriali. Sarà un viaggio all’insegna della poesia, per ritrovare l’energia della creazione che risiede dentro gli esseri umani, attraverso l’esperienza della meditazione. Un percorso per unire tutti nella bellezza dell’arte e nel silenzio della pace interiore.

Il Festival “Cultura dello Spirito” attira ogni anno migliaia di visitatori ad Albera Ligure, nella splendida cornice naturale della Val Borbera, oasi verde nel triangolo Torino-Milano-Genova. L’edizione 2020 si svolgerà on line in seguito all’emergenza Covid-19. Per ulteriori info consultare il sito Cultureofthespirit.com e la pagina FB CulturadelloSpirito.

Il Tev (Theatre of Eternal Values) è una compagnia teatrale internazionale fondata nel 1996. Da anni gira il mondo portando in scena lavori originali in grado di esprimere valori universali al di là delle barriere politiche, sociali e geografiche (Theatreofeternalvalues.com). Sahaja yoga (dal sanscrito, “yoga spontaneo”) è un metodo di meditazione sviluppato da Shri Mataji Nirmala Devi in India a partire dal 1970, oggi praticato in oltre cento Paesi del mondo e scelto come partner ufficiale dell’Unesco Center for Peace (Sahajayoga.it).