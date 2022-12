Stasera Concerto di Natale e Solidarietà della Filarmonica Sestrese

Appuntamento con la musica della Filarmonica Sestrese questa sera, venerdì 23 alle ore 21 con il tradizionale Concerto di Natale e della Solidarietà che si terrà nella Basilica N. S. Assunta a Genova-Sestri Ponente.

Un incontro molto atteso dalla Cittadinanza non solo sestrese che corona un anno ricco di iniziative musicali, trasferte, festival, concerti a Genova e in Liguria che conferma ancora una volta la voglia di fare musica, di stare insieme in aggregazione con le generazioni e la Comunità.

Il concerto sarà l’occasione per contribuire a sostenere le famiglie in difficoltà del quartiere in un momento dove i bisogni e i disagi socioeconomici si fanno sentire ancora di più. Il programma del concerto dell’Orchestra di Fiati diretta dal Maestro Matteo Bariani con la partecipazione del Soprano Elisabetta Isola è una carrellata di brani che sapranno anticipare la gioia del Natale e il desiderio di pace e di fratellanza nel mondo.

PROGRAMMA

Norma ouverture

Casta Diva

Aida Finale Atto II

Sakura secondo movimento

Eternal Source of Light Divine

Out of Africa

Nuovo Cinema Paradiso

Christmas Festival

White Christmas

La stagione 2022 terminerà con il Concerto dell’Epifania in programma sabato 7 gennaio alle ore 20:30 nel Teatro di Strada Nuova di Via Garibaldi dove, in collaborazione con il Comune di Genova, terranno il loro concerto i giovanissimi della “Bandina” diretti dal Maestro Emanuele Mezzone e l’Orchestra Giovanile diretta dal Maestro Andrea Alinovi

