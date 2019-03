Sportiva Sturla da applausi ai Regionali

Nella giornata di domenica 24 marzo si sono svolte presso le piscine della Sciorba le finali regionali assolute di nuoto per salvamento e la Sportiva Sturla, nonostante assenze importanti ed infortuni ha brillato portando a casa 11 titoli individuali su 12 a disposizione e 8 titoli di squadra su 9 disponibili.

Trascinatori indiscussi Martina Repetto, con 5 titoli individuali conquistati e Andrea Negrotto Cambiaso che conquista un poker d’assi! Andrea, insieme a Carlotta Tortello, Matilde Piatti e Desy Moretti non si sono risparmiati mettendosi a disposizione anche nelle finali regionali di nuoto a squadre disputatesi la stessa mattina. Ultimo, ma non per importanza, campione regionale assoluto Kevin Angeli, al suo primo titolo iridato!

Un atteso ritorno in vasca per le sturline Giulia Levrero, i cui successi e primati a livello nazionale ed internazionale hanno descritto diversi capitoli del salvamento italiano e Paola Rosatto giovane promessa costretta ad un lungo stop per infortunio.

I campioni regionali assoluti a squadre: Andrea Negrotto Cambiaso, Lorenzo Omero, Enrico Guidi, Giorgio Santucci, Emanuele Dufour, Noah Erba, Kevin Angeli, Andrea Ponte, Giulia Levrero, Martina Repetto, Carlotta Tortello e Matilde Piatti.

Numerosi i podi ottenuti da tutta la squadra e i miglioramenti ottenuti da tutti i convocati:

Francesca Triani, Matteo Magnani, Desy Moretti, Alessia Lentini, Camilla Erroi, Giulia Cammisotto, Beatrice Mantelli, Alisia Siberiu, Lucia Caridi, Pietro Cotrozzi, Andrea Rossi, Tito Quidacciolu.

Un plauso a tutti i nostri esordienti costanti nella crescita e nei miglioramenti: Alessandra Luccoli, Giulia Massa, Michela Cammisotto, Sara Lucifredi, Sofia Villa, Gabriele Taffone, Diego Muzio, Giuseppe Palmieri, Pietro Quidacciolu ed Alexander Fox.

“Grazie a tutti perché i successi ottenuti sono il frutto di un lavoro di squadra in cui ognuno è protagonista indiscusso” sono parole del tecnico Veronica Marotta.