Sport Favale 07 inizia dal Rally dei Laghi con Demartini – Arata

Favale di Malvaro – Tempo di debutto stagionale anche per la Sport Favale 07. La scuderia di Favale di Malvaro, infatti, inizierà gli impegni agonistici il 27 e 28 febbraio prossimi al Rally dei Laghi, valido per la Coppa Rally di Zona 2 (Liguria e Lombardia), dove sarà presente con l’equipaggio formato da Federico Demartini e Nicole Arata in gara con una Peugeot 106 di classe A5 .

La coppia di Lorsica ha messo a punto, per il 2021, un programma che, inizialmente, oltre alla partecipazione alla gara lombarda, prevede anche la disputa dei rally del Taro e della Lanterna. “Abbiamo rialzato un po’ la nostra Peugeot 106 – osservano i levantini – ed ora la testeremo gara per gara. E, se la sorte quest’anno non ci volterà ancora le spalle, vedremo di aggiungere alla nostra piccola serie anche qualche altro rally, bello e di prestigio”.

Non solo rally, ad ogni modo, nel 2021 della Sport Favale 07. Nei programmi del sodalizio fontanino c’è, infatti, anche la partecipazione dei propri portacolori a gare di slalom in salita e cronoscalate. E c’è, soprattutto, l’organizzazione della “Favale – Castello” (17 e 18 luglio), che anche quest’anno fa parte della serie valida per il Campionato Italiano Slalom e che sarà interamente dedicata alla memoria del compianto socio pilota Danilo Mosca recentemente scomparso.