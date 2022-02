Spezia,al via la vendita per un tris di sfide casalinghe

Dalle 10:00 di sabato 19 febbraio al via la possibilità di sottoscrivere il mini abbonamento per le prossime tre uscite casalinghe delle Aquile; al via anche la fase di prelazione per vecchi abbonati e possessori di Eagle Card per la sfida Spezia-Roma

Nel momento decisivo della stagione, le Aquile di mister Thiago Motta hanno bisogno più che mai dei propri tifosi!

Lo Spezia Calcio comunica che in vista delle partite Spezia-Roma, Spezia-Cagliari e Spezia-Venezia, a partire dalle 10:00 di sabato 19:00 sarà possibile acquistare un mini abbonamento* a prezzo ridotto presso tutti i punti vendita Vivaticket del territorio e in modalità online, con il quale assistere a tutte e tre le uscite casalinghe di Maggiore e compagni, evitando così lunghe code ai botteghini:

CURVA FERROVIA/CURVA PISCINA – Intero: 35 € – Over 65: 25 € – Donna e Under 14: 20 € – Under 8: 3 €

GRADINATA – Intero: 95 € – Over 65: 70 € – Donna e Under 14: 50 € – Under 8: 3 €

TRIBUNA LATERALE – 140 €

TRIBUNA CENTRALE – 200 €

*Gli abbonamenti, oltre al formato pdf o biglietto cartaceo, potranno essere smaterializzati su tessera fidelity Eagle Card.

Sempre dalle 10:00 di sabato 19 febbraio e fino alle 18:00 di martedì 22 febbraio, presso gli stessi punti vendita e in modalità online sarà disponibile la vendita in prelazione per il singolo evento Spezia-Roma, dedicata ai vecchi abbonati e ai possessori di Eagle Card, alle seguenti tariffe:

CURVA FERROVIA/CURVA PISCINA – Intero: 15 € – Over 65: 11 € – Donna e Under 14: 8 € – Under 8: 1 €

GRADINATA – Intero: 40 € – Over 65: 30 € – Donna e Under 14: 20 € – Under 8: 1 €

TRIBUNA LATERALE – 75 €

TRIBUNA CENTRALE – 100 €

Infine, la fase libera per la partita Spezia-Roma prenderà il via alle 10:00 di mercoledì 23 febbraio, con modalità di acquisto che verranno comunicate in seguito.