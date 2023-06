Spezia-Verona, lo spareggio arbitrato da Orsato di Schio

L’AIA ha reso noto che sarà Daniele Orsato della sezione di Schio l’arbitro chiamato a dirigere la sfida valida per lo spareggio per la permanenza nel campionato di Serie A 2023/24 contro l’Hellas Verona, in programma domenica 11 giugno, alle ore 20:45, sul terreno del “Mapei Stadium”.

L’incontro vedrà come assistenti Filippo Meli della sezione di Parma e Valerio Colarossi della sezione di Roma 2. Quarto Ufficiale sarà Davide Massa della sezione di Imperia. Al Var Massimiliano Irrati di Pistoia, Avar Marco Piccinini di Forlì.

Una designazione di livello per una gara fondamentale che vale una stagione intera e che sarà carica di tensione per la posta in palio.