Spezia-Verona 1-3, Semplici: Partita specchio della nostra stagione

Al termine dello spareggio salvezza tra Spezia e Hellas, è il tecnico aquilotto Leonardo Semplici a commentare il match del “Mapei Stadium”.

“Questa partita è lo specchio della nostra stagione, abbiamo fatto di tutto per rimetterci in gioco, creando tante buone occasioni da gol, chiaro che quel rigore sbagliato è stato un po’ la bilancia della gara.

Da quando sono arrivato ci sono sempre state tante assenze per infortunio, abbiamo perso tanti giocatori per strada e questo mi spiace molto. Le prestazioni non erano state così negative e ci credevamo tanto in questa salvezza, ma non è questo il momento di trovare scuse, il campo è stato chiaro.

Non possiamo che chiedere scusa alla nostra gente, che anche questa sera ci ha seguito in massa, c’è grande amarezza per non essere riusciti a raggiungere il nostro obiettivo.

Il migliore in campo è stato Montipó, ci siamo fatti, come spesso ci è accaduto, due gol da soli, ma penso che in questo momento sia dura trovare le parole adatte per spiegare il tutto, non voglio aggrapparmi a scusanti, il risultato ci vede retrocedere e siamo davvero dispiaciuti, io, la società e i calciatori.

Al mio arrivo eravamo riusciti ad allungare le distanze, poi in alcune circostanze abbiamo perso partite assurde, che non meritavamo, ma il campo dice questo, la Serie A non permette margini di errori e oggi lo proviamo sulla nostra pelle. Bisogna fare passare questa delusione e da domani ripartire nel migliore dei modi.

L’ho sempre detto ai ragazzi durante l’anno, quando vinciamo il merito è loro e quando perdiamo la colpa è mia e oggi questo aspetto non cambia”.