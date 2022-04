Spezia-Venezia, i numeri della sfida che si giocherà al Picco

Lo Spezia ha vinto 2-1 la gara d’andata contro il Venezia, dopo che non aveva ottenuto successi nelle sette precedenti giocate in Serie B – nella loro storia i liguri non hanno mai ottenuto due vittorie contro i veneti in una singola stagione considerando le principali due divisioni di calcio italiano.

Lo Spezia ha perso soltanto una delle otto partite (4V, 3N) giocate contro squadre neopromosse in Serie A: quella del 12 dicembre 2020, sul campo del Crotone (1-4, gol di Diego Farias). Inoltre, contro queste avversarie, la squadra ligure ha sempre trovato il gol (15 in totale, 1.9 di media), tenendo la porta inviolata soltanto una volta (contro il Benevento, 3-0 il 7 novembre 2020).

Il Venezia è rimasto imbattuto in trasferta contro lo Spezia in Serie B negli anni 2000, ottenendo nel parziale un successo (1-0 firmato da Mattia Aramu il 17 luglio 2020) e due pareggi.