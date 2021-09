Spezia, vendita per Milan e Juve riservata agli abbonati

Lo Spezia Calcio è lieto di annunciare che dalle ore 09:00 di giovedì 16 e fino alle ore 19.00 di sabato 18 settembre, sarà attiva la prelazione dei tagliandi dedicata esclusivamente ai 3138 abbonati della stagione di Serie B 2019-2020, per gli incontri Spezia-Juventus e Spezia-Milan, rispettivamente in programma mercoledì 22 settembre alle 18:30 e sabato 25 settembre alle 15:00.

Si precisa che per “diritto di prelazione” si intende la possibilità di acquistare un tagliando prima dell’inizio della vendita libera, ma non sarà possibile garantire il rispetto del settore o del posto a sedere acquistato in abbonamento in occasione della Serie BKT 2019-2020.

Il tagliando in prelazione, che non potrà essere ceduto ad altri, potrà essere acquistato in modalità online, presso i punti vendita Vivaticket o presso la biglietteria dello stadio “Alberto Picco” (dalle 16:00 alle 20:00), esclusivamente nei tre giorni indicati, quando i tifosi potranno scegliere se acquistare i tagliandi per entrambe le gare in oggetto, o se acquistarne uno solo.

La vendita libera dei biglietti residui per entrambe le gare, avrà inizio alle 14:00 di domenica 19 settembre in modalità online sul sito vivaticket oltre che in tutte le rivendite autorizzate, compresa la biglietteria dello stadio “Alberto Picco”, che resterà aperta dalle 16:00 alle 20:00 (chiusa domenica 19, mercoledì 22 e sabato 25 settembre). Il giorno gara non sarà possibile acquistare i tagliandi dell’incontro presso i botteghini dello stadio.

Si ricorda infine che l’accesso è consentito solo ai possessori di green pass o di un certificato del tampone eseguito entro le precedenti 48 ore dall’orario della gara, i quali dovranno possedere un QR Code; chi non ne è in possesso non potrà avere accesso allo stadio anche se ha acquistato il biglietto che, nel caso, non potrà essere rimborsato.

Qui per tutte le indicazioni per il pubblico e le modalità di accesso.

Di seguito le tariffe dei tagliandi (singola partita) per gli incontri Spezia-Juventus e Spezia-Milan:

– Curva Ferrovia: 15 €;

– Curva Piscina: 15 €;

– Distinti: 40 €;

– Tribuna Laterale: 75 €

– Tribuna Centrale: 100 €

– Settore Ospiti: 20 €

Donne, Under 14, Under 8 e Over 65 avranno diritto alle seguenti scontistiche nel settore Distinti e nelle Curve (settore ospiti escluso):

– Donne – Curve 8 €; Distinti 20 €;

– da 8 a 14 anni – Curve 8 €; Distinti 20 €;

– Over 65 – Curve 11 €; Distinti 30 €;

– Under 8 anni – Curve 1 €; Distinti 1 €.