Pallanuoto, al via la stagione della Coppa Italia femminile

Al via la nuova stagione della pallanuoto. Dal 24 al 26 settembre si svolgerà il primo turno di Coppa Italia femminile.

In questa fase le 10 squadre di serie A1 sono suddivise in 2 gironi da cinque, con le prime tre classificate di ogni raggruppamento che accedono alla Final Six in calendario dal 4 al 6 marzo 2022. I concentramenti si svolgeranno a Firenze (piscina “G. Nannini”) dove sarà impegnata L’Ekipe Orizzonte detentrice del trofeo e campione d’Italia in carica e Ostia-Roma (Polo Acquatico Frecciarossa). Segue il programma completo:

Girone A – Firenze

1^ Giornata – Venerdì 24 settembre

19.30 RN Florentia-Como Nuoto

21.00 L’Ekipe Orizzonte-Pallanuoto Trieste

2^ e 3^ Giornata – Sabato 25 settembre

10.30 Como Nuoto-L’Ekipe Orizzonte

12.00 Pallanuoto Trieste-CSS Verona

18.00 RN Florentia-Pallanuoto Trieste

19.30 CSS Verona-L’Ekipe Orizzonte

4^ e 5^ Giornata – Domenica 26 settembre

10.00 L’Ekipe Orizzonte-RN Florentia

11.30 CSS Verona-Como Nuoto

16.30 Como Nuoto-Pallanuoto Trieste

18.00 RN Florentia-CSS Verona

Girone B – Ostia (Roma)

1^ Giornata – Venerdì 24 settembre

19.15 SIS Roma-NC Milano

20.45 CS Plebiscito-Bogliasco 1951

2^ e 3^ Giornata – Sabato 25 settembre

11.15 NC Milano-CS Plebiscito

12.45 Bogliasco 1951-Vela Nuoto Ancona

19.00 Vela Nuoto Ancona-CS Plebiscito

20.30 SIS Roma-Bogliasco 1951

4^ e 5^ Giornata – Domenica 26 settembre

09.00 Vela Nuoto Ancona-NC Milano

10.30 CS Plebiscito-SIS Roma

15.00 NC Milano-Bogliasco 1951

16.30 SIS Roma-Vela Nuoto Ancona