Spezia, tromba d’aria spazza i container dal terminal | Video

Questa mattina Spezia è stata colpita dall’ondata di maltempo. Una tromba d’aria, grandine, pioggia torrenziale e mareggiata hanno spazzato la città ligure.

Alla Spezia la tromba d’aria o un downburst, (scoppio di vento) ha colpito il terminal Container con diversi container, vuoti, sono caduti al suolo, per fortuna senza creare feriti. Le operazioni in porto sono state fermate.

La mareggiata ed il forte vento stanno mettendo in crisi le navi in porto. Alcune stanno muovendo gli ormeggi e i rimorchiatori stanno lavorando per cercare di rimetterle in sicurezza. Al cantiere San Lorenzo un’unità in costruzione ha rotto gli ormeggi, ma è stata di nuovo ormeggiata.

I treni sono rimasti fermi dalle 9.30 per la presenza di detriti sui binari.

Per problemi sulla linea ferroviaria un Intercity diretto alla Spezia è stato bloccato nella stazione di Genova Brignole. I treni hanno accumulato ritardi fino a due ore, poi progressivmente la circolazione ha ripreso.

In zona Migliarina, alla Spezia, due persone che erano rimaste intrappolate in auto in un sottopasso allagato, sono state salvate dai vigili del fuoco intervenuti con un gommone.

Mentre si sono registrati diversi allagamenti nei comuni dello Spezzino: a Monterosso, alla Cinque Terre, i sottopassi sono allagati.

Il sindaco Emanuele Moggia ha ordinato l’evacuazione di abitazioni e negozi ai piani terra e seminterrati del centro storico: i rivi sono al massimo della capienza.

In val di Vara fanno paura i torrenti Pogliaschina a Borghetto Vara e Cravegna a Brugnato: sono corsi d’acqua che causarono l’alluvione del 2011. Il fiume Vara ha sforato il primo livello di guardia, ma non sta preoccupando.