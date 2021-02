Spezia, tris di rientri nel derby della Cisa

Nel prossimo turno di campionato la truppa aquilotta dovrebbe riabbracciare un tris di assenti eccellenti.

M’Bala Nzola sarà di Spezia-Parma sabato prossimo dopo un mese e mezzo di assenza. Alle spalle l’infortunio alla caviglia ma anche due sole settimane di allenamenti con il resto della squadra. Si gioca una maglia con Kevin Agudelo o forse i due potrebbero anche convivere per portare velocità e potenza all’attacco di Vincenzo Italiano.

Al rientro anche Terzi e Farias, che da oggi si allenano con il resto dei compagni dopo i rispettivi problemi muscolari. Torneranno Erlic e Bastoni dalla squalifica, tornerà infine Marchizza che oggi è rimasto a riposo precauzionalmente dopo il brutto colpo alla testa rimediato al Franchi ma non è in dubbio per sabato.