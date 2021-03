Spezia, torna un giocatore in Nazionale: Matteo Ricci

Matteo Ricci è stato convocato dal CT Roberto Mancini per le gare di Qualificazione ai Mondiali 2022 contro Nord Irlanda (a Parma il 25/03), Bulgaria (a Sofia il 28/03) e Lituania (31/03).

Era dai tempi di Luigi Scarabello, che nel 1936 da aquilotto venne convocato nella Nazionale Olimpica pur militando in Serie C, che il calcio spezzino non viveva una tale soddisfazione in chiave Nazionale maggiore.

Per il centrocampista aquilotto, tra i grandissimi protagonisti della storica promozione in Serie A e leader della mediana di mister Italiano, è la prima chiamata in maglia azzurra, a sottolineare la crescita personale avuta dal numero 8 nelle ultime stagioni, ma anche la bontà del progetto Spezia Calcio, che alla prima stagione nella massima serie italiana, ha saputo conquistare gli addetti ai lavori con un gioco sempre propositivo, valorizzando i propri talenti.