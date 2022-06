Spezia, Thiago Motta tiene distante Gotti dalla panchina bianca

Luca Gotti frenato da Thiago Motta nel diventare il prossimo allenatore dello Spezia.

L’allenatore che è riuscito nell’obiettivo salvezza, qualche “panno sporco” vuole ancora farlo lavare prima di togliere il disturbo dalla società ligure. In particolare cinque collaboratori dell’ex bandiera del Triplete interista sono ancora in attesa di ricevere stipendi arretrati.

Spezia che in queste settimane, come vi abbiamo raccontato, era anche alle prese con la questione sblocco del mercato; questione che si è risolta positivamente qualche giorno fa. Facile immaginare, dunque, che il presidente Platek possa mettere presto mano al portafoglio per congedare “coinquilini” non più graditi ed accogliere Luca Gotti,