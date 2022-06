Mercato Samp, Faggiano punta Brunori del Palermo

La Samp si è inserita nella corsa a Brunori, bomber del Palermo neo promosso in serie B.

L’attaccante italo-brasiliano classe ’94, di proprietà della Juventus, ha contribuito alla promozione in Serie B del Palermo realizzando 29 gol in 47 partite stagionali.

Il calciatore ha attirato l’attenzione anche della Salernitana, ma gli ottimi rapporti tra blucerchiati e bianconeri potrebbero facilitare l’operazione.

l primo treno della Serie A per Brunori passerebbe a 27 anni. La sua scalata è cominciata dai dilettanti, e ha raggiunto il punto massimo fino qui tra i cadetti, con Pescara e Virtus Entella. È comunque in C che ha ottenuto le soddisfazioni maggiori: vincendo prima la Coppa Italia di Lega Pro con l’Under 23 della Juventus, da fuori quota, nella stagione 2019-2020, e poi conquistando la promozione in Serie B con il Palermo. Nel club rosanero ha chiuso a un passo dal record di 30 reti stagionali sancito da Luca Toni nella stagione 2003-3004, nell’anno nella promozione dei siciliani dalla B alla A: in Sicilia ha conquistato tutti, mostrando grande continuità nel corso dell’anno, anche nei momenti meno brillanti per la squadra.