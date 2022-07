Spezia, se parte Provedel è gia pronto Dragowski dalla Fiorentina

Potrebbe continuare in Serie A Bart Dragowski, in uscita dalla Fiorentina. Come testimoniano i media, la società ligure avrebbe già il sì del portiere polacco.

Mentre il club lavora con la Fiorentina, aspetta però l’uscita di Provedel in direzione Lazio: la distanza tra l’offerta della Lazio e le richieste di Riccardo Pecini, partito da una valutazione attorno ai 5 milioni di euro e vistosene offrire 3, si è limata via via, entrambe le parti venendosi incontro. Ma per adesso manca la fumata bianca. Intanto i liguri si sono cautelati con un sostituto degno di nota e reduce da ottime stagione in maglia viola.