Spezia-Roma, i convocati: out Nzola ed Ekdal

Oggi alle ore 18:00 lo Spezia di mister Luca Gotti scenderanno in campo sul terreno dell'”Alberto Picco” per affrontare la Roma nel 19° turno della Serie A 2022/23. Mister Gotti ne porta 24, prima chiamata per Cipot, Krollis e Marchetti, out Nzola e Ekdal (lieve problema muscolare per lui) oltre allo squalificato Nikolaou.

Di seguito la lista dei convocati:

PORTIERI: 22.Marchetti, 40.Zovko, 69.Dragowski

DIFENSORI: 2.Holm, 4.Ampadu, 5.Moutinho, 13.Reca, 15.Hristov, 21.Ferrer, 27.Amian, 29.Caldara

CENTROCAMPISTI: 6.Bourabia, 7.Sala, 16.Beck, 24.Kovalenko, 25.Esposito, 33.Agudelo, 72.Cipot, 77.Zurkowski

ATTACCANTI: 10.Verde, 11.Gyasi, 19.Krollis, 30.Maldini, 44.Strelec