Spezia, prevendita aperta per la trasferta del Gewiss Stadium

Si comunica che da lunedì 15 novembre, alle ore 10:00 aprirà la prevendita per la sfida Atalanta-Spezia, in programma sabato 20 novembre alle ore 15:00 sul terreno del “Gewiss Stadium” di Bergamo.

L’accesso all’impianto sarà consentito esclusivamente ai possessori di Green Pass. Chi non ne sarà in possesso non potrà accedere allo stadio anche se in possesso del biglietto, che nel caso non potrà essere rimborsato. Gli steward al prefiltraggio misureranno la temperatura e saranno muniti di smartphone per il controllo del Green Pass attraverso l’app “Verifica C19”. I tifosi dovranno esibire un documento in corso di validità, il biglietto nominativo, e dovranno munirsi di mascherina da utilizzare durante tutta la permanenza all’interno dello stadio. Si sottolinea l’obbligo per i tifosi di occupare, per tutta la durata dell’evento, esclusivamente i posti a sedere specificamente assegnati, con divieto di collocazione in piedi e spostamenti di posto.

I biglietti del settore ospiti saranno in vendita al prezzo di 20 € fino alle ore 19:00 di venerdì 19 novembre per i soli possessori di fidelity card dello Spezia Calcio.

I biglietti saranno acquistabili online e presso tutti i punti vendita autorizzati Vivaticket sul territorio nazionale.