Spezia, pressing per portare Osti nella società aquilotta

Carlo Osti, in vacanza a Lerici con la famiglia, è corteggiato da vicino dallo Spezia. Sarà una settimana decisiva per chiudere un accordo. Riccardo Pecini è in pressing con il presidente Platek per ritagliare a Osti un ruolo a tutto tondo.

La posizione di Osti alla Sampdoria è chiara. Il dualismo con Daniele Faggiano sembra tutto tranne che risolto e questa potrebbe essere la leva su cui puntare per fargli accettare il trasferimento. Collaborerebbe sul mercato con Pecini e poi avrebbe il compito di fare da collante nei rapporti tra squadra e tecnico.

La Samp potrebbe dunque perdere una pedina importante in ambito societario.