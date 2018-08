Spezia, preso lo svincolato Bidaoui ex Avellino

Lo Spezia Calcio comunica di aver trovato un accordo con l’esterno offensivo classe ’90, Soufiane Bidaoui, rimasto svincolato dopo l’esperienza con la maglia dell’Avellino.

Nativo di Etterbeek, dopo gli esordi con il Westerlo si afferma nella massima serie belga con la maglia del Lierse, prima di approdare in Italia al Crotone, dove in Serie B totalizza trentasette presenze condite da tre reti nella stagione 2013-2014. Nella prima parte della stagione successiva fa il proprio esordio in Serie A con il Parma, mentre a gennaio approda al Latina, dove nel girone di ritorno segna due reti in quindici apparizioni. Esterno offensivo rapido e particolarmente temibile nell’1 vs 1, nelle ultime due stagioni, Bidaoui ha indossato la maglia dell’Avellino, dove nello scorso campionato ha siglato tre reti in venticinque presenze, fornendo anche quattro assist.

Benvenuto Soufiane!

Soufiane Bidaoui

Ruolo: trequartista

Nato a Etterbeek (Belgio) il 20.04.1990

Altezza: 168 cm

Peso: 63 kg

Nazionalità: belgio-marocco

