Samp, gli abbonamenti hanno raggiunto quota 16.000

Sfondato il muro dei sedicimila. Si è chiusa con un grande risultato la campagna abbonamenti per la stagione 2018/19.

Alle 19.30 di sabato 19 agosto sono stati ben 16.017 i tifosi blucerchiati che hanno deciso di esserci anche quest’anno, scendendo in campo al fianco della Sampdoria con la passione e con la voce. Dal primo istante.

Sud. In Gradinata Sud non ci sta più uno spillo e questa non è una novità. Il settore più caldo del tifo blucerchiato è andato esaurito in fase di prelazione, ma restano ancora posti liberi negli altri settori del “Ferraris” (Gradinata Nord, Distinti e Tribuna Inferiore).

Proroga. Per oltre un mese e mezzo il Service Center di via Cesarea è stato letteralmente preso d’assalto dai tifosi doriani. Qualche giorno di stop, giusto per tirare il fiato ma – vista la pressante richiesta pervenuta in sede – la società ha optato per una proroga: da giovedì 23 agosto e fino a sabato 1° settembre sarà ancora possibile acquistare un abbonamento in vendita libera, tramite i consueti canali di vendita (clicca qui per saperne di più).