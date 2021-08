Spezia, presentata la nuova maglia delle Aquile

E’ ispirata alla stagione 1977/1978 la nuova maglia dello Spezia Calcio per il secondo campionato di Serie A consecutivo e non poteva essere che uno dei grandi protagonisti dell’epoca a presentarla. Sono infatti le parole di Osvaldo Motto, storico capitano aquilotto e recordman di presenze in maglia bianca (ben 447) ad accompagnare la prima uscita ufficiale della maglia bianca ’21/’22, una divisa romantica, che fonde insieme passato, presente e futuro .

Le nuove maglie Spezia Calcio (Home, Away, Third, Goalkeeper), ideate e prodotte da ACERBIS, sono realizzate in 4 varianti colore (bianco, nero, arancio e verde) con il tessuto LXPRO, che assicura un’ottima vestibilità e garantisce traspirabilità e comfort. Le maniche, la schiena e il fondo sono in waffle mesh 100%, il pannello frontale è in interlock 100%, con stampa a rilievo embossed del logo ASC e delle righe verticali, a cui si aggiunge il dettaglio della doppia riga verticale stampata in colore a contrasto. Il collo è a polo e realizzato in costina.

I loghi ACERBIS, il logo ASC e la scritta “SINCE 1906” sul retro collo sono realizzati in silicon transfer con effetto 3D (a rilievo) in colore a contrasto, mentre il patch tricolore (che ricorda il titolo onorifico conquistato nel 1944) è in woven.

Nel transfer interno collo viene inoltre riportata la personalizzazione Spezia Calcio (con il motto “ANDEMO”, che significa “Andiamo” in dialetto spezzino) accompagnata dalle parole di Paolo Ponzo: “Ogni calciatore che veste questa maglia deve sentirsi da una parte onorato, dall’altra fortemente responsabile per ciò che rappresenta”.

L’etichetta sulla parte bassa esterna della maglia riporta inoltre la numerazione progressiva del prodotto, qualificando ogni maglia per la sua unicità.

Le maglie sono già in vendita sullo store online e dalla prossima settimana saranno acquistabili anche nello store di Piazza Sant’Agostino e presso il corner aquilotto all’Ipercoop-Le Terrazze di via Fontevivo.