Spezia-Pescara, Marino: Voltiamo pagina

Al termine della sfida con il Pescara, il tecnico aquilotto Pasquale Marino analizza così il match.

“Il miracolo di Fiorillo su Galabinov nella ripresa è stato il momento decisivo del match, con un Pescara cinico che ha trovato subito dopo la terza rete, mettendo al sicuro il risultato.

Gara che si è messa sui binari giusti per gli ospiti fin dall’inizio, ma noi non abbiamo mai mollato e nella ripresa siamo tornati in campo convinti di poter recuperare il risultato, creando i presupposti per il pareggio, ma la formazione di Pillon ha dimostrato il proprio valore, non scomponendosi e trovando la rete del definitivo 1 a 3.

Quando subisci tre reti in casa qualche disattenzione ci deve esser stata per forza e dispiace, perchè avremmo voluto ripagare l’entusiasmo contagioso dei nostri tifosi; è dall’inizio che cerchiamo di riportare entusiasmo, abbiamo lavorato fin dall’estate per cancellare lo scetticismo che aleggiava intorno alla squadra, prestazione dopo prestazione stiamo cercando di riportare la gente allo stadio e questa sera sarebbe stato bello poter compiere un ulteriore passo in avanti.

Specialmente nella prima frazione siamo stati un po’ imprecisi, soprattutto nel primo tempo, ma la squadra non si è risparmiata, l’impegno messo in campo dai miei ragazzi non si discute e sono felice che anche il nostro pubblico lo abbia riconosciuto nonostante il ko casalingo; concesso qualche ripartenza a causa della troppa foga nell’aggredire, ma alla fine i gol sono arrivati su calcio piazzato e con la squadra schierata.

Contro le grandi squadre gli errori pesano di più ed oggi il Pescara ha dimostrato di esserlo e di meritare la prima posizione in classifica; noi non portiamo a casa punti, ma la consapevolezza di aver giocato alla pari contro un’ottima formazione e la sconfitta deve fungere da scossa per ripartire subito e far bene già dalla prossima gara.

Dobbiamo imparare ad essere maggiormente cinici, sfruttare meglio le opportunità create, perchè come dimostrano anche le statistiche del campionato, siamo una delle squadre che crea di più, ma non raccogliamo altrettanto”.