Spezia-Perugia, arbitra Marini al Picco

Lo Spezia torna in campo contro il Perugia per cercare riscatto e tornare a correre verso i play off dove le Aquile vogliono giocarsi il passaggio di categoria in serie A.

L’AIA ha reso noto che sarà Valerio Marini della sezione di Roma 1 a dirigere la sfida del “Picco” tra le Aquile di Pasquale Marino ed il Perugia guidato da mister Nesta.

L’incontro, in programma sabato 27 aprile alle ore 18:00, e valido per il 35° turno del campionato di Serie BKT ’18/’19, vedrà come assistenti Andrea Tardino della sezione di Milano e Salvatore Affatato della sezione di Verbano Cusio Ossola; quarto ufficiale sarà Andrea Zingarelli di Siena.