Spezia-Parma, Italiano deve rinunciare a Pobega

Oggi alle 15:00, le Aquile di Vincenzo Italiano saranno di scena sul terreno amico del “Picco” per affrontare il Parma nel match valido per il quinto turno del girone di ritorno della serie A 2020-2021.

Per l’occasione, il tecnico aquilotto dovrà rinunciare a Pobega, non al meglio dopo uno scontro di gioco in allenamento, oltre che a Marchizza, tenuto precauzionalmente a riposo. Out anche Krapikas e Rafael, tra i convocati ecco il portiere della formazione Primavera, Denny Pucci, che avrà sulle spalle la maglia numero 99.

Ecco la lista dei convocati aquilotti:

PORTIERI: 1.ZOET, 94.PROVEDEL, 99.PUCCI

DIFENSORI: 19.TERZI, 20.BASTONI, 21.FERRER, 22.CHABOT, 28.ERLIC, 34.ISMAJLI, 39.DELL’ORCO, 69.VIGNALI

CENTROCAMPISTI: 4.ACAMPORA, 8.RICCI, 10.AGOUME, 24.ESTEVEZ, 25.MAGGIORE, 88.LEO SENA

ATTACCANTI: 9.GALABINOV, 11.GYASI, 17.FARIAS, 18.NZOLA, 23.SAPONARA, 31.VERDE, 80.AGUDELO, 91.PICCOLI