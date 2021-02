Spezia-Parma, Italiano: Dovremo essere determinati

Giorno di vigilia in casa Spezia e, come di consueto, il tecnico aquilotto Vincenzo Italiano ha commentato il momento della sua squadra nella conferenza stampa pre-gara: “Lo Spezia domani dovrà andare in campo per fare prestazione, perchè se manca quella i risultati non arrivano; dovremo preoccuparci di essere tutti all’altezza della situazione, abbiamo visto che quando tutto il collettivo è concentrato, questa squadra è capace di grandi imprese.

Non esistono ultime spiaggie, esistono solo gare importanti da dover affrontare col piglio giusto: mancano ancora quindici partite e i punti a disposizione sono ancora tanti, pertanto sarà fondamentale giocare come abbiamo sempre fatto fino ad oggi, mettendo in campo massima attenzione.

Il contropiede è una delle migliori caratteristiche dei ducali ed è un aspetto che ovviamente dovremo curare bene, cercando soprattutto di non sprecare palloni ed esser sempre precisi nelle marcature preventive: dovremo sbagliare il meno possibile.

Noi non pensiamo che questa sia una gara da dentro fuori, l’abbiamo preparata come abbiamo sempre fatto, non ci cambia nulla, se non il fatto che ci sarà da migliorare rispetto alla sfida di Firenze, dove nel secondo tempo abbiamo sbagliato tanto. Importante sarà ripartire dalla prestazione, ci dovrà essere determinazione e voglia di imporsi.

In questo momento è stato importante recuperare gli infortunati. Abbiamo scoperto che Agudelo da centravanti è una bella soluzione: il ragazzo sta bene, è contento e vedremo che opzione adottare. Ben vengano i recuperi di tutti, nell’emergenza in più abbiamo scoperto di avere diverse frecce a disposizione. In questa ultima parte di stagione ci sarà bisogno di tutti e dovremo essere bravi a remare tutti insieme nella stessa direzione”.