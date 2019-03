Spezia, Okereke: Vittoria che aiuta il morale

Un rigore procurato, un assist ed una rete. Giornata perfetta quella del talento nigeriano David Okereke, che al termine della sfida del “Vigorito”, racconta così le proprie emozioni.

“Abbiamo trascorso un periodo negativo come può accadere a tutte le squadre in un campionato lungo e difficile come la Serie B ed oggi volevamo a tutti i costi ottenere i tre punti, pertanto siamo tutti molto contento di esserci riusciti.

Dobbiamo ripartire con entusiasmo da questa vittoria che deve aiutarci ad andare ancora più forte di prima in vista del finale di campionato; personalmente dedico i tre punti odierni a Mastinu, che in questa stagione è stato davvero sfortunato.

L’intesa con Da Cruz? In questa rosa ci sono tanti calciatori importanti e chiunque scende in campo cerca di fare il massimo; con Alessio sicuramente mi trovo molto bene, è veloce e per me è un vantaggio giocare con un compagno che riesce a tenere il mio passo quando accelero.

Io bestia nera del Benevento? Cerco soltanto di fare il mio lavoro al massimo delle mie possibilità, onorando la maglia che indosso contro qualsiasi avversario, provando a migliorare partita dopo partita.

La convocazione in nazionale? Volevo tornare a casa con un gol, per presentarmi nel miglior modo possibile all’impegno con la maglia della Nigeria, peccato soltanto per il cartellino giallo che mi costringerà a saltare la sfida con la Salernitana”.