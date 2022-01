Spezia, Motta sempre in bilico: pronti Maran e Nicola

La posizione di Thiago Motta come allenatore dello Spezia è tutt’altro che salda e si naviga a vista in casa aquilotta.

Sarà ancora Thiago Motta a guidare lo Spezia nella sfida contro l’Hellas Verona del 6 gennaio nella prima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A.

I liguri hanno chiuso a 16 punti, diciassettesimo posto, al giro di boa. L’allenatore ex Genoa sembrava destinato all’addio, ma il pareggio contro l’Empoli (1-1) e la vittoria al Maradona contro il Napoli (1-0) hanno convinto il club ligure ha mantenerlo alla guida della prima squadra. Un colloquio diretto con il responsabile del settore sportivo Riccardo Pecini, infatti, ha cambiato le carte in tavola. Le strade dell’ex centrocampista e dello Spezia sembravano destinate a separarsi, ma il club ligure non ha esonerato l’allenatore a causa di una clausola rescissoria che prevedeva un indennizzo di 400mila euro in caso di allontanamento prima della fine del girone d’andata.

Lo Spezia tiene in caldo i nomi di Rolando Maran e Davide Nicola se nelle prossime giornate non dovesse esserci il cambio di passo auspicato.