Mercato Genoa: Ekuban sempre più vicino al ritorno in Turchia

Incompreso in Italia ma affermato in Turchia: il futuro di Ekuban sembra sempre più distante dal Genoa e sempre più vicino al Bosforo.

Il Genoa potrebbe salutare a gennaio Caleb Ekuban. L’attaccante ghanese, acquistato in estate a titolo definitivo dal Trabzonspor, dopo la deludente prima parte di stazione con un solo gol in 17 partite, non è più nei piani del tecnico Andriy Schevchenko. Sul giocatore sono arrivate già diverse offerte dalla Turchia, piace molto soprattutto ai campioni in carica del Besiktas, disposti nelle prossime settimane ad affondare il colpo per riportarlo nella Super Lig. Con la maglia del Trabzonspor, Ekuban ha siglato 20 gol e 12 assist in 83 presenze nel campionato turco.