Spezia, mini abbonamento per le prossime gare al Picco

È tutto pronto per la lunga volata finale della Serie A 2021/2022 per lo Spezia in lotta per la salvezza.

Oltre all’importantissima sfida con il Venezia, già inclusa nello scorso mini-abbonamento e che vedrà comunicata nei prossimi giorni la prevendita per il singolo evento, il “Picco” è pronto a essere il teatro di quattro emozionanti e decisivi incontri, contro Inter, Lazio, Atalanta e Napoli!

Quattro big del campionato che arriveranno alla Spezia per tentare di continuare a correre verso i propri obiettivi, ma che ad aspettarle troveranno i ragazzi terribili di mister Thiago Motta, supportati dal pubblico aquilotto che sarà più che mai determinante per raggiungere l’obiettivo prefissato ad inizio stagione da Maggiore e compagni!

Non aspettare l’ultimo momento e assicurati con largo anticipo un posto sugli spalti del “Picco” nel momento più importante della stagione!!!

In vista delle partite Spezia-Inter, Spezia-Lazio, Spezia-Atalanta e Spezia-Napoli, a partire dalle 16:00 di martedì 22 marzo sarà possibile acquistare un mini abbonamento in fase di prelazione per i possessori di Eagle Card e per i vecchi abbonati, esclusivamente nei punti vendita fisici delle province di La Spezia e di Massa Carrara (no online).

CURVA FERROVIA/CURVA PISCINA – Intero: 50 € – Over 65: 40 € – Donna e Under 14: 30 € – Under 8: 4 €

GRADINATA – Intero: 150 € – Over 65: 115 € – Donna e Under 14: 75 € – Under 8: 4 €

TRIBUNA LATERALE – 275 €

TRIBUNA CENTRALE – 375 €