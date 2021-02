Spezia-Milan, Italiano: Orgoglioso dei miei ragazzi

Lo Spezia vince 2-0 contro il Milan e vola a 24 punti in classifica. Al termine della gara è il tecnico aquilotto Vincenzo Italiano a commentare la prestazione dei suoi ragazzi: “La gara è stata preparata ottimamente in settimana, sapevamo la forza straordinaria del Milan, quindi tutti eravamo convinti che per strappare punti avremmo dovuto fare una grande partita. Ci siamo riusciti, dando dunque continuità alla vittoria di Sassuolo.

Ho visto fra i ragazzi grande spirito battagliero, attaccamento alla maglia e voglia di imporsi; abbiamo cercato di limitare gli errori dell’andata, provando ad ottenere qualcosa di diverso, lavorando intensamente in settimana. Ci siamo riusciti e non possiamo dunque che essere molto contenti.

Il fatto che questa sera abbiano segnato due spezzini, alla prima esperienza in Serie A, è per noi un motivo di grande orgoglio. La vittoria di questa sera ci permettere di aggiungere altri mattoncini alla nostra classifica: lo ripeto sempre, per noi la salvezza sarebbe come la vittoria dello scudetto.

Il passaggio di proprietà non ci ha toccato, siamo rimasti concentrati sul campo e l’abbiamo dimostrato; siamo enormemente soddisfatti del risultato ottenuto contro la capolista, sono punti pesanti, ma non ci dovremo fermare”.