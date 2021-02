Spezia-Milan, Italiano: Una serata perfetta

Lo Spezia batte la capolista Milan e gli autori dei gol sono due spezzini: uno di questi, il centrocampista aquilotto Giulio Maggiore, autore anche questa sera di un’ottima prestazione: “Io e Bastoni abbiamo aspettato il momento giusto per trovare il primo gol in Serie A, siamo felici per aver superato la capolista e di aver conquistato tre punti a dir poco preziosi per il nostro cammino.

Nelle settimane scorse ho pensato più volte che sarebbe stato bello segnare un gol semplice da appoggiare in porta, sono contento che oggi sia qui a commentare proprio un gol del genere, significa che è voluto e meritato.

A partire dalla scorsa gara con il Sassuolo, abbiamo adottato un modo di giocare che ci permette di mettere in campo grande intensità, stiamo creando molto e soffrendo poco, dobbiamo continuare in questa direzione.

Non possiamo adagiarci su queste due vittorie, dovremo continuare a spingere forte, perché il girone di ritorno sarà ancora più duro rispetto a quello d’andata, ma abbiamo iniziato col piede giusto. Ora ci godiamo questa vittoria”.