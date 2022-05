Spezia, Maggiore corteggiato da Torino e Valencia

Il mercato dello Spezia è per ora bloccato ma i prezzi pregiati continuano ad essere corteggiati dai grandi club.

Giulio Maggiore è ritenuto dal Torino idoneo a rimpiazzare Pobega, si legge su La Stampa nelle pagine della cronaca cittadina dedicate allo sport, nella ricostruzione del centrocampo con il ritorno al Milan di Tommaso e l’incognita su Mandragora, che torna alla Juventus per scadenza dell’obbligo di acquisto. Già un anno fa il club granata aveva corteggiato il capitano dello Spezia.

Il club ligure ha ancora il mercato bloccato per alcune infrazioni, ma è in attesa che il Tas di Losanna decida per sbloccarlo. Maggiore andrà in scadenza di contratto con lo Spezia nel 2023 e finora i tentativi di rinnovo sono falliti. Su di lui c’è anche l’interesse del Valencia, ma il Torino potrebbe spuntarla.