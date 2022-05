Finalissima, Italia-Argentina, le statistiche della sfida di Wembley

Si chiama Finalissima, è la sfida tra i campioni d’Europa dell’Italia e i vincitori della Coppa America dell’Argentina: fischio d’inizio mercoledì 1 giugno alle 20.45.

Una gara inedita che torna dopo 29 anni: si era già giocata una gara tra i campioni d’Europa e del Sud America con il nome di Coppa Artemio Franchi. La prima disputata nel 1985, con la Francia che ha battuto l’Uruguay per 2-0 a Parigi, la seconda (e ultima) otto anni dopo, con l’Argentina che ha avuto la meglio sulla Danimarca 5-4 ai rigori dopo un 1-1 in casa a Mar del Plata. La Finalissima 2022 sarà in gara unica. Non ci saranno supplementari e in caso di pareggio al termine dei tempi regolamentari, si andrà direttamente ai rigori.

Sono 15 le sfide totali tra Italia e Argentina. Il bilancio dei precedenti è leggermente favorevole agli azzurri: 6 successi contro le 5 dell’Albiceleste, 4 i pareggi. L’ultima volta che le due nazionali si sono affrontate era una partita amichevole del 2018: 2-0 per la Selección, in goal Banega e Lanzini. In panchina c’era Di Biagio, sulla panchina azzurra dopo la parentesi negativa di Ventura. L’Argentina ha vinto le ultime quattro sfide contro gli azzurri, compresa la storica semifinale al San Paolo durante Italia ’90. Come analizzato da Oddschecker, addirittura la Nazionale non supera l’Albiceleste da 35 anni. La vittoria più recente in un’amichevole è del 10 giugno ’87: De Napoli, Garré, Maradona e Vialli i marcatori.